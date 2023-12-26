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США нанесли удары по объектам «Катаиб Хезболлы» в Ираке

США ударили по объектам «Катаиб Хезболлы» в Ираке в ответ на нападения

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Hussein Malla/AP

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке в ответ на многочисленные атаки на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Об этом пресс-служба CENTCOM сообщила в соцсети X.

Отмечается, что американские силы нанесли авиаудары по объектам боевиков и уничтожили их 25 декабря. Предположительно, удалось ликвидировать и нескольких членов группировки. По данным CENTCOM, признаков, что пострадали гражданские лица, нет.

Согласно информации Пентагона, с 17 октября войска США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории находятся около 900 американских военнослужащих, в Ираке — 2,5 тыс. Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской партии «Хезболла» Наим Касем заявлял, что атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке имеют очень большое значение для прекращения операции Израиля в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.

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