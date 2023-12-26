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В ВСУ назвали причину возможного поражения Украины в конфликте

Разведчик ВСУ: Украина не победит из-за низкого качества человеческого ресурса

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Inna Varenytsia/Reuters

Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Оладушек» заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС», что Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

Разведчик отметил, что украинским войска нужна молодежь.

«Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли <...>. Но так мы точно не победим», — сказал «Оладушек».

23 декабря отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявлял, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области. Он обратил внимание, что власти Украины не могут обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также нужным объемом вооружений.

До этого о сложной ситуации на фронте говорил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По словам украинского генерала, на Харьковском направлении военным приходится вести боевые действия в условиях превосходства российских войск как в вооружении, так и в количестве личного состава.

25 декабря боец украинского подразделения «Кракен» заявил в интервью журналисту Роману Бебеху, что Вооруженные силы РФ подготовили отличную линию обороны, прорвать которую не представляется возможным.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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Операция на Украине
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