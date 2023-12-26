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Япония начнет консультации о передаче США в начале 2024 года зенитных ракет для Patriot

Япония проведет консультации о передаче США зенитных ракет для Patriot

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Global Look Press

Токио и Вашингтон в начале следующего года начнут консультации о передаче США имеющихся на вооружении японской армии зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По имеющимся у журналистов сведениям, речь идет в первую очередь о ракетах PAC-2, которые предназначаются для уничтожения самолетов и крылатых ракет. В дальнейшем Токио предполагает поставить в США и ракеты PAC-3, перехватывающие баллистические ракеты противника.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность добавления функции наблюдения своим военным спутникам связи. Запуск новых спутников с функциями наблюдения намечен на 2030-е годы. Япония собирается сотрудничать по этому вопросу с США, где уже вывели на орбиту аналогичный космический аппарат.

До этого сообщалось, что власти Японии значительно увеличили военные расходы и сняли запрет на экспорт летального оружия.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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