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Аксенов сообщил об атаке на Феодосию, пожаре и детонации в порту

Глава Крыма Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Феодосию, пожаре и детонации в порту

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Глава Крыма Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По данным главы республики, территория порта оцеплена.

На месте ЧП произошел пожар. Но он уже локализован. Изначально в районе порта слышались взрывы, но они уже прекратились, уточнил Аксенов.

По его данным, на месте работают профильные службы.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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