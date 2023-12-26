Шойгу назвал особо отличившуюся при взятии Марьинки дивизию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что при взятии Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) особо отличились военные 150-й дивизии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии», — сказал Шойгу Путину.

В последние дни Великой Отечественной войны 150-я дивизия овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее официальным символом Победы.

Вечером 25 декабря Шойгу на встрече с Путиным доложил ему, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.

10 декабря RT сообщал, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в ДНР. Журналисты передавали, что штурмовые группы Вооруженных сил России закрепляются, усиливают позиции, а также проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Отступавшие из Марьинки подразделения противника пытались с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

Ранее Марьинку после ожесточенных боев сняли с дрона.