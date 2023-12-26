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В пригороде Кривого Рога произошли взрывы

«Зеркало недели»: в пригороде Кривого Рога произошли взрывы

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Shutterstock

В пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности произошедшего не приводятся.

В момент сообщений о взрывах в Днепропетровской области действовала воздушная тревога.

До этого о взрывах в Кривом Роге сообщалось 24 декабря.

В ночь на 26 декабря издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в украинском городе Николаеве.

25 декабря стало известно, что взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом рассказал руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в разных областях Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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