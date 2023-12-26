Стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине

«Страна.ua» опубликовала список категорий военнообязанных граждан, которым будет положена отсрочка от мобилизации на Украине в соответствии с новым законом о мобилизации.

Отсрочку предоставят депутатам Народной рады, научным работникам, лицам, чьи родственники пропали без вести в период проведения так называемой АТО на территории Донецкой и Луганской народных республик. По здоровью от военной службы будут освобождаться лица с I и II категориями инвалидности, признанные медкомиссией ТЦК негодными к военной службе, при этом через полгода после прохождения первой комиссии им будет назначена новая, для уточнения возможности их приема на военную службу. Отмечается, что инвалиды смогут присоединяться к ВСУ по своему желанию.

До этого стало известно, что на Украине будут рассылать повестки по электронной почте.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.