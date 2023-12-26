На Украине будут рассылать повестки по электронной почте

Законопроект о мобилизации на Украине предполагает рассылку повесток через электронные кабинеты и по электронной почте. Об этом сообщает «Страна.ua».

Электронные кабинеты будут должны создать все военнообязанные. Данные электронной почты военкомы, предположительно, могут получить из базы электронной почты граждан «Дия». Отмечается, что Украина является единственной страной с такой базой данных. При этом актуальность содержащейся в них сведений не установлена.

До этого сообщалось, что сайт украинской Рады перестал работать после публикации законопроекта о мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее жители Одессы стали избавляться от абонементов в спортзалы после рейдов военкомов.