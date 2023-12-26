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В Николаеве на Украине произошли взрывы

«Страна.ua»: в Николаеве на Украине произошли взрывы

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Shutterstock

В Николаеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего не приводятся.

За несколько минут до сообщений о взрывах в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрывах в Одесской области.

25 декабря стало известно, что взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом рассказал руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. От взрывов произошел пожар на одном из законсервированных объектов области, который, как утверждается, был оперативно ликвидирован.

Днем 23 декабря украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.

Ранее в Одесской области в результате взрывов было повреждено зернохранилище.

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