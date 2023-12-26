Израиль ударил тремя ракетами по Сирии

Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что Израиль ударил тремя ракетами по дому советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейеда Рази Мусави в Дамаске. Его слова приводит Tasnim.

Мусави удар не пережил, его тело выбросило по двор многоквартирного дома. Здание было полностью разрушено. Точное число пострадавших при взрыве пока не опубликовано, однако известно, что на месте взрыва находились другие люди, помимо иранского гражданина.

По словам посла, в свой последний день советник КСИР находился в своем офисе в посольстве, после чего прибыл в свою квартиру в районе Зайнабие.

Мусави был соратником главы спецподразделения КСИР Касема Сулеймани, который в 2020 году стал мишенью ракетного удара США, во время своего пребывания в Ираке.

До этого в США обвинили Иран в помощи подготовки атак хуситов на корабли в Красном море.

Ранее в Иране шведу предъявили обвинения в шпионаже в пользу Израиля.