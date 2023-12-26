Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль ударил тремя ракетами по Сирии

Посол Ирана Акбари: Израиль ударил по дому советника КСИР Мусави тремя ракетами

close
100%
Morteza Nikoubazl/Reuters

Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что Израиль ударил тремя ракетами по дому советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейеда Рази Мусави в Дамаске. Его слова приводит Tasnim.

Мусави удар не пережил, его тело выбросило по двор многоквартирного дома. Здание было полностью разрушено. Точное число пострадавших при взрыве пока не опубликовано, однако известно, что на месте взрыва находились другие люди, помимо иранского гражданина.

По словам посла, в свой последний день советник КСИР находился в своем офисе в посольстве, после чего прибыл в свою квартиру в районе Зайнабие.

Мусави был соратником главы спецподразделения КСИР Касема Сулеймани, который в 2020 году стал мишенью ракетного удара США, во время своего пребывания в Ираке.

До этого в США обвинили Иран в помощи подготовки атак хуситов на корабли в Красном море.

Ранее в Иране шведу предъявили обвинения в шпионаже в пользу Израиля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами