Гранатометчики группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении применяют для огневого поражения опорных пунктов противника 82-мм мины. Об этом сообщает министерство обороны России.

Бойцы мотострелковых подразделений используют специальный переходник, благодаря которому 82-мм мины можно выстреливать из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Накручиваемый на гранатометный выстрел «адаптер» позволяет применять мины, которые при взрыве наносят противнику гораздо больший ущерб, чем стандартный кумулятивный заряд направленного действия.

По словам стрелка-гранатометчика с позывным «Яха», минами был осуществлен обстрел опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом попадание в цель было 100%-м.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Глава Минобороны отметил, что взятие Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».