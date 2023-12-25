Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военные группировки «Восток» адаптировали гранатомет РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами

Бойцы группировки «Восток» применили гранатомет РПГ-7В для стрельбы 82-мм минами

close
100%
Пресс-служба Восточного военного округа

Гранатометчики группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении применяют для огневого поражения опорных пунктов противника 82-мм мины. Об этом сообщает министерство обороны России.

Бойцы мотострелковых подразделений используют специальный переходник, благодаря которому 82-мм мины можно выстреливать из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Накручиваемый на гранатометный выстрел «адаптер» позволяет применять мины, которые при взрыве наносят противнику гораздо больший ущерб, чем стандартный кумулятивный заряд направленного действия.

По словам стрелка-гранатометчика с позывным «Яха», минами был осуществлен обстрел опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом попадание в цель было 100%-м.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Глава Минобороны отметил, что взятие Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами