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В ВСУ прокомментировали ситуацию в Марьинке

Спикер ВСУ Штупун: бои за Марьинку продолжаются

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Евгений Биятов/РИА Новости

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, в текущий момент украинские военные находятся в административных границах города. Штупун добавил, что Марьинка уничтожена, а «говорить о его полном захвате некорректно».

До этого руководитель Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.

10 декабря RT сообщал, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в ДНР. Журналисты передавали, что штурмовые группы Вооруженных сил России закрепляются, усиливают позиции, а также проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Отступавшие из Марьинки подразделения противника пытались с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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