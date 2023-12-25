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Лукашенко сообщил о состоянии ядерного оружия РФ в Белоруссии

Лукашенко: тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии в хорошем состоянии

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что российское тактическое ядерное оружие находится на местах и в хорошем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давно (доставлены боеголовки. — «Газета.Ru»), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», — сообщил Лукашенко.

Он также отметил, что военные каждый день проходят обучение, а бывшие бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» передают опыт.

Ранее сообщалось, что в соединениях и воинских частях военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО Белоруссии началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Подразделения с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и радиотехнические войска выдвинулись в назначенные районы для выполнения боевых задач, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в учениях задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также радиолокационные комплексы для обнаружения низколетящих объектов «Роса-РБ».

Ранее Александр Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе.

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