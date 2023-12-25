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Путин анонсировал укрепление морской мощи РФ на стратегических направлениях

Путин: Россия укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Планы России по строительству новых боевых кораблей будут реализованы, что укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на новых кораблях, поступивших в состав ВМФ России, сообщает РИА Новости.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России», — сказал глава государства.

По его словам, в скором времени фрегат «Адмирал Головко» будет нести службу на Северном флоте, а малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин» пополнят состав Балтийского флота.

Президент также поздравил военных моряков и поблагодарил судостроителей за профессионализм и высокую самоотдачу.

«И, конечно, по старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем», — резюмировал Путин.

До этого президент России на расширенном заседании коллегии Министерства обороны оценил боеготовность военных округов и флотов РФ по итогам 2023 года.

Ранее в Австралии озаботились развитием Тихоокеанского флота ВМФ России.

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