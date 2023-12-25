Путин продлил право на кредитные каникулы для участников СВО и их семей

Российский президент Владимир Путин на год продлил право участников специальной военной операции (СВО) и их семей обратиться за кредитными каникулами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по правилам военные и их семьи могут получить кредитные каникулы по потребительским кредитам и займам, а также ипотекам и кредитным картам, которые были взяты до мобилизации и начала СВО.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении права участников спецоперации и членов их семей обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года. Согласно действующему законодательству РФ, участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

7 декабря комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил продление кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до конца 2024 года.

Как пояснял председатель комитета Анатолий Аксаков, было принято решение продлить кредитные каникулы еще на год, так как СВО продолжается. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 декабря.

Ранее Путин подписал закон о продлении срока обращения граждан, ИП, МСП за кредитными каникулами.