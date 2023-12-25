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Российские МиГ-29К провели учения вблизи границ стран НАТО

Минобороны: МиГ-29К отработали перехват нарушителя над Мурманской областью

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Petr David Josek/AP

Истребители МиГ-29К смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали перехват условного нарушителя воздушной границы России. Учения проходили в Мурманской области, которая граничит с Финляндией и Норвегией, входящими в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что палубные истребители отработали обнаружение и перехват воздушного объекта.

«Экипажи идентифицировали воздушный объект и выполнили сопровождение на безопасном расстоянии.<...> После разворота самолета условного противника от государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сообщили на Северном флоте.

В ноябре в ходе учений над Баренцевым морем экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват условного противника в стратосфере.

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота России способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО.

Ранее Финляндия впервые в истории возглавила учения НАТО в Балтийском море.

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