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Путин оценил состояние российской судостроительной отрасли

Путин: судостроение в РФ выходит на ритмичное производство военных кораблей

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время российская судостроительная отрасль переживает подъем и постепенно выходит на ритмичное серийное производство военных кораблей. Его слова приводит ТАСС.

В понедельник, 25 декабря, глава государства прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальной встрече лидеров стран — участниц СНГ. Кроме того, в рамках визита Путин посетил церемонию поднятия военно-морских флагов на боевых судах.

Мероприятие проходит на территории судостроительного завода «Северная верфь». При этом во время церемонии президент подчеркнул, что поступление новых кораблей в состав Военно-морского флота РФ является важнейшим шагом для возрождения и развития отечественного судостроения.

«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство кораблей разных классов», — добавил глава государства.

Также он обратил внимание на продолжение действия в стране Морской доктрины. Данный документ регулирует серийное производство и плановые поставки современных судов в Военно-морской флот РФ.

До этого Путин одобрил поднятие военно-морского флага на многоцелевом надводном фрегате «Адмирал Головко». Аналогичное разрешение получили экипажи малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» и тральщика «Лев Чернавин».

Ранее в РФ завершили модернизацию фрегата «Адмирал Касатонов».

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