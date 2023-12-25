На Украине не ждут истребителей F-16 до конца 2023 года

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат призвал не ждать поставок истребителей F-16 до конца 2023 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, Украина не получит истребители, пока не будет готова соответствующая инфраструктура, а это произойдет не раньше 2024 года. Также должна быть завершена подготовка летчиков и специалистов.

«Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: «Ну все же, оффрекорд, скажите, есть они?» Люди хотят верить, что они в Украине», — поделился Игнат.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко говорил, что никакое оружие не сможет повлиять на итог боевых действий на Украине.

В связи с этим он добавил, что поставленные Киеву американские системы ATACMS не привели к прорыву. Костенко также критически оценил перспективы использования ВСУ истребителей F-16 и выразил мнение, что боевые самолеты могут «лишь помочь достичь паритета».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.