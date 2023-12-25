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Системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: средства ПВО РФ сбили пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ

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Leah Millis/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что российские ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Марьинка Донецкой народной республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области.

До этого стало известно, что ВСУ из HIMARS обстреляли место доставки гумпомощи в Новой Маячке.

В Минобороны РФ тем временем посчитали, сколько украинских БПЛА поразила российская армия в 2023 году. По данным ведомства, с января ПВО РФ сбила 4600 БПЛА и более 100 ракет Storm Shadow.

В свою очередь в Госдепе США отметили, что в рамках нового пакета помощи поставят Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО, HIMARS и артиллерии.

Ранее сообщалось, сколько раз в 2023 году территория Крыма подвергалась атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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