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ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T немецкого производства

Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК IRIS-T в зоне СВО

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Global Look Press

Вооруженные силы РФ ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, который украинским войскам предоставила Германия. Об этом сообщается в официальной сводке российского министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, за минувшие сутки военнослужащие страны вывели из строя одну украинскую радиолокационную станцию 35Д6. Последняя предназначена для обнаружения и сопровождения маловысотных целей, уточняется в заявлении.

«Поражены <...> две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника [Вооруженных сил Украины] в 113 районах», — добавили в министерстве.

24 декабря в официальном Telegram-канале военного ведомства РФ была опубликована сводка о ситуации в зоне боевых действий, согласно которой российские солдаты с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 10 040 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, за указанный промежуток времени подразделения ВСУ лишились 558 самолетов и более 14 тыс. танков с другими видами боевых бронированных машин.

Ранее российские военные продемонстрировали использование трофейного оружия ВСУ на поле боя.

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