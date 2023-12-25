Путин подписал закон о формированиях в Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии делать свои добровольческие формирования как Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Росгвардия сможет самостоятельно создавать добровольческие формирования.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который в дальнейшем позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

28 ноября сообщалось, что правительство России поддержало проект о соцгарантиях для добровольцев Росгвардии. Документ предлагает сохранить за ними рабочие места на время службы по контракту, а также предоставить им социально-трудовые гарантии.

12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить в погранслужбе ФСБ.

Ранее в Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления, совершенные во время службы.