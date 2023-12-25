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В Австралии озаботились развитием Тихоокеанского флота ВМФ России

Asia Times: Австралию беспокоит активное развитие Тихоокеанского флота ВМФ РФ

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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. Об этом сообщает Asia Times.

В публикации отмечается, что кроме восстановления ВМФ, российская сторона выделяет большие ресурсы на наращивание военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе, а также укрепляет ключевые морские коалиции.

Издание подчеркивает, что в последние месяцы оперативная группа Тихоокеанского флота отправилась в турне по Юго-Восточной и Южной Азии. Таким образом посылается сигнал о расширенном присутствии РФ в регионе, подчеркивается в статье.

Автор публикации считает, что у Москвы за счет вышеперечисленного появится больше средств, чтобы проводить операции в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Россия также расширяет влияние вблизи районов, вызывающих непосредственную озабоченность для Королевского военно-морского флота Австралии, говорится в публикации.

До этого стало известно, что военно-морской флот России получил две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») и многоцелевую «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»),

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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