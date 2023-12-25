Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоено возможной потерей контроля над Авдеевкой, если в ближайшее время западные государства не окажут стране военную и финансовую помощь. Об этом пишет британское издание The Independent.

В материале отмечается, что без поддержки со стороны Вашингтона и его союзников Киев рискует всего за несколько дней лишиться Авдеевки. Украинские военные просто не смогут сдержать натиск Вооруженных сил РФ, и российские войска прорвут оборону.

Более того, по словам авторов материала, командующие фронтами ВСУ уверены в мрачном будущем государства. Согласно их прогнозам, Украина окажется в тяжелом положении, если зарубежные партнеры оставят ее в одиночку вести боевые действия.

«Это очень сложная ситуация, очень трудная», — подчеркнул руководитель назначенной Киевом военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

Он добавил, что в настоящее время российские подразделения наступают сразу с 16 направлений. При этом, как сказал источник издания, основной целью ВС РФ является местный коксохимический завод.

В то же время Барабаш обратил внимание на дефицит артиллерийских снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, нехватка боеприпасов представляет для ВСУ самую большую проблему.

Ранее на Украине заявили, что российские войска сменили тактику на Авдеевском направлении.