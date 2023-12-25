Украина создаст артиллерийскую коалицию с Францией

Министерство обороны Украины заявило, что во Франции с 2024 года начнет работу артиллерийская коалиция, которая будет заниматься поставками боеприпасов и артиллерии для Киева. Об этом говорится в заявлении МО Украины.

Отмечается, что в настоящий момнет в коалиции состоит только Франция, но в будущем к ней смогут присоединиться другие страны-союзники Украины.

На Украине планируют получать от Франции самоходные артиллерийские установки Caesar и боеприпасы к ним, а также дополнять их управление искусственным интеллектом.

22 декабря сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили укрепление военного потенциала Украины и поддержку страны со стороны западных держав.

12 декабря руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву новую партию военной техники, чтобы расширить возможности украинских ВМС. Лондон передаст Киеву 23 катера-амфибии и 20 бронированных автомобилей-амфибий Viking, которые обладают функцией быстрого развертывания.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.