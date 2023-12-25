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ВСУ обстреляли хутор Марьино в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ хутора Марьино под Белгородом

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Два человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Марьино Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, двое мужчин получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Они были оперативно доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков заверил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Некоторое время назад губернатор сообщил, что ВСУ в течение минувших суток более 70 раз обстреляли Белгородскую область. Разрушений и пострадавших выявлено не было.

23 декабря Гладков сообщал о ранении пяти человек после удара украинского беспилотного летательного аппарата по Белгородской области. Их разместили в Белгородской больнице №2.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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