Российская армия получила новые более мощные дроны

Министерство обороны России получило первую партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов «Куб» производства концерна «Калашников». Об этом сообщил глава компании Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это барражирующий боеприпас с боевой частью повышенного могущества, «фактически новое изделие».

В сентябре «Ростех» сообщал, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет».

На прошлой неделе стало известно, что специалисты российского оптико-механического конструкторского бюро (КБ) «Астрон» создали разведывательно-ударный комплекс оптической разведки «Гранат».

Новый комплекс схож с разведывательно-ударным тепловизионным комплексом «Блокпост», но работает в оптическом диапазоне. Он предназначен для использования в условиях сложного рельефа местности и городской застройки. Функция комплекса — поиск целей, проведение доразведки и нанесение ударов c помощью беспилотников.

Ранее Минобороны показало беспилотник «Форпост-Р».