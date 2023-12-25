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Стало известно о снижении интенсивности артиллерийских обстрелов ВСУ

Military Watch Magazine: артиллерия ВСУ снизила темпы стрельбы на 60-80 %

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность артиллерийских обстрелов на 60-80%. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Авторы публикации отмечают, что критическое истощение запасов боеприпасов в странах НАТО привело к очень серьезным проблемам для Украины.

«Уровень расходов на боеприпасы на Украине намного превысил производственные возможности сторонников страны в западном мире, хотя западные разведывательные службы добились определенных успехов в поиске новых поставок на черных рынках», — говорится в публикации.

Среди основных причин отмечается конфликт между Израилем и ХАМАС, из-за которого Вашингтону пришлось перенаправить часть вооружений. Также отмечается, что вооруженные силы США сталкиваются со все более серьезной нехваткой в нескольких важных категориях в результате поставок оружия Киеву.

До этого старший офицер Вооруженных сил Украины рассказал газете The Independent, что Россия парализовала военную промышленность Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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