В районе Купянска артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили расчет кочующего миномета, принадлежащего ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны РФ РИА Новости.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» получил координаты пикапа ВСУ с минометным расчетом от оператора БПЛА «Орлан-10». Артиллеристы нанесли точный удар осколочно-фугасными боеприпасами, который уничтожил минометный расчет и транспортное средство противника.

Согласно данным Минобороны, огонь велся с расстояния более 15 километров. Артиллеристы отметили высокую эффективность орудия Д-20, которое может поражать живую силу, скопления техники и укрепленные районы.

Представитель группировки войск «Запад» с позывным «Майка» рассказал, что орудие Д-20 работает надежно даже в условиях грязи и других трудных условий. Разведка продолжает выявлять цели для ударов артиллерии.

Также в Минобороны РФ назвали число уничтоженных дронов ВСУ с начала спецоперации.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.