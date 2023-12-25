ЦАХАЛ заявил о расширении зоны военной операции в районе Хан-Юниса

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет район проведения военной операции в Хан-Юнисе. Об этом заявил официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари, сообщает РИА Новости.

По его словам, израильский войска продолжают продвигаться вперед. ЦАХАЛ расширяет зону операций в Хан-Юнисе, выявляет там туннели и ликвидирует боевиков. Хагари признал, что бои в Хан-Юнисе имеют сложный характер, но израильские солдаты уже обнаружили несколько туннелей и подземных объектов группировки ХАМАС, вступили в боестолкновение с палестинцами и уничтожили их. Он отметил, что ЦАХАЛ в ближайшие дни продолжит углубляться в Хан-Юнис.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) углубляется внутрь сектора Газа. Премьер отметил, что они будут сражаться до «полной победы» над палестинским радикальным движением ХАМАС.

До этого сообщалось, что израильская армия нанесла удар по 200 целям в секторе Газа.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.