Украина эвакуировала 19 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Сообщается, что эвакуированные населенные пункты находились в пятикилометровой зоне у границы с Белоруссией. Всего были эвакуированы 3679 человек, в том числе 679 детей. Их разместили в других районах Сумской области.

До этого Минэнерго Украины писало о повреждении газовых сетей в Сумской и Днепропетровской областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.