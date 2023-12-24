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Нетаньяху заявил, что израильские войска углубляются внутрь сектора Газа

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ углубляется внутрь сектора Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) углубляется внутрь сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

Премьер отметил, что они будут сражаться до «полной победы» над палестинским радикальным движением ХАМАС.

Он также отметил, что израильская армия платит высокую цену за вторжение.

«Мы делаем все, чтобы защитить жизни наших воинов», — подчеркнул премьер.

До этого израильская армия сообщила об ударах по 200 целям в секторе Газа, нанесенным за прошедшие сутки.

7 декабря бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа с целью предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий. По его словам, подача топлива в Газу во время боевых действий – это «инъекция энергии для ХАМАС» и серьезная ошибка.

Ранее генсек ООН допустил скорое разрушение общественного порядка в секторе Газа.

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