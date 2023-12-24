Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине не исключили рассылку повесток на телефоны

Глава Минобороны Украины Умеров не исключил рассылку повесток на телефоны

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы повестки приходили подлежащим мобилизации гражданам на смартфоны. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу Минобороны Рустема Умерова.

Он отметил, что в настоящее время идет работа по созданию системы электронных оповещений.

«Мы работаем над базами данных. Это электронное оповещение», — сказал он.

По его словам, электронные базы данных есть у девяти украинских министерств.

«Затем смотрим, как эти базы учесть», — сказал Умеров.

До этого сообщалось, что в украинских городах с 28 декабря установят контрольные пункты пропуска (КПП) для вручения повесток.

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появление в стране электронных повесток в ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкоматов в России. — «Газета.Ru»).

Ранее на Украине заявили, что не все чиновники перешли на «военные рельсы».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами