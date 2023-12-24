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Экс-разведчик США оценил последствия провала украинского контрнаступления

Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ завладели стратегической инициативой на поле боя

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РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение во время контрнаступления, после чего инициатива на поле боя перешла к российским войскам. На это указал бывший американский разведчик Скотт Риттер, давший интервью для YouTube-канала Gegenpol.

Как сказал эксперт, Киев не смог добиться значимых результатов в зоне боевых действий. При этом правительство страны потратило на контрнаступление более $100 млн, полученных от США и их союзников.

«У Украины сейчас нет ресурсов, у них заканчиваются боеприпасы и люди, поэтому они вынуждены перейти к обороне, но у них даже для этого нет необходимых средств», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что летнее контрнаступление ВСУ завершилось провалом. Украинские войска утратили инициативу на линии соприкосновения, и сейчас она перешла к Вооруженным силам РФ.

24 декабря французский журнал L'Express опубликовал статью обозревателя Фредерика Анселя, который предупредил о последствиях возможного отказа западных стран от поставок вооружений на Украину. По словам автора публикации, в такой ситуации только чудо может помочь Киеву одержать победу над Москвой.

Ранее американский генерал обвинил Запад в провале украинского контрнаступления.

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