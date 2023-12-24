Во Франции назвали условие для победы Украины в конфликте

Возможный отказ западных стран от поставок вооружений на Украину может привести к тому, что президент РФ Владимир Путин одержит тактическую победу в зоне конфликта в 2024 году. Об этом в колонке для французского журнала L'Express написал обозреватель Фредерик Ансель.

Как отметил автор материала, в следующем году обстановка на международной политической арене продолжит быть неспокойной. Подобная ситуация сыграет на руку российскому лидеру, подчеркнул он.

«Если США и страны Европы не будут поставлять Украине целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, лишь чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками», — добавил обозреватель.

22 декабря секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал на неспособность какого-либо оружия повлиять на ход боевых действий на территории страны. По его словам, именно из-за этого поставленные в зону конфликта американские баллистические ракеты ATACMS не помогли украинским войскам добиться желаемых результатов на поле боя.

Ранее в США признали, что страна не обладает достаточными промышленными мощностями для одновременных поставок оружия на Украину и в Израиль.