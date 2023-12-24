ВСУ потеряли до 350 военнослужащих на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили 350 человек, три боевых машины, бронетранспортер и пять автомобилей, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В результате контрбатарейной борьбы ВС России поразили американскую артиллерийскую установку М777, гаубицу «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация».

Российские войска регулярно отражают атаки ВСУ. За неделю украинцы 43 раза безуспешно атаковали позиции РФ. Общее число потерь ВСУ за это время — 1,6 тысячи человек.

В Минобороны ранее сообщили, что вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции (СВО) ликвидировали более 10 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежавших украинским войскам.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль поселка в ДНР.