Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции (СВО) ликвидировали более 10 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежавших украинским войскам. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в Telegram-канале.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 558 самолетов и 261 вертолета. Более того, в ходе боевых действий российские солдаты вывели из строя 7 479 орудий полевой артиллерии с минометами и 16 660 специальных военных автомобилей.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: <...> 10 040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 299 танков и других боевых бронированных машин», — добавили в министерстве.

Кроме того, с момента эскалации конфликта украинские подразделения потеряли 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня.

24 декабря министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны поразили украинские пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Crotale-NG и NASAMS. Технику обнаружили на одном из аэродромов, расположенном в Хмельницкой области.

Ранее на Украине анонсировали покупку нескольких тысяч дронов-камикадзе.