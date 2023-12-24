Путин пообещал отдых награжденным участникам СВО

Президент России Владимир Путин принял решение предоставить отдых бойцам, награжденным «Звездой России». Об этом он заявил в ходе чествования Героев России, передает ТАСС.

«Пусть отдохнут! Командир уже решил. Это я», — сказал Путин.

После этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов ответил «есть».

Ранее сообщалось, что Путин впечатлился поступком бойца, который попросил наградить его командира после церемонии награждения в Кремле. Он отметил, что боец не забыл про своих боевых товарищей, и назвал военного настоящим мужчиной.

До этого Путин заявил, что поработать на российский народ — это награда, которую дала Родина. Обращаясь к Героям России он обратил внимание, что готов безмерно защищать интересы страны.

Один из награжденных бойцов передал российскому лидеру благодарность сослуживцев, что он дает возможность проявить себя. Он пообещал «идти до конца в любой обстановке». Путин признался, что ему очень важно услышать эти слова от офицеров, которые на передовой в зоне спецоперации рискуют собой, «не боятся ничего», идут вперед и ведут за собой солдат.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».