Село в Брянской области попало под обстрел, есть пострадавший

Житель села Зерново Суземского района Брянской области получил ранение во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что по мирным объектам в Зерново выпущено более 30 снарядов.

Как заявил Богомаз, по селу Зерново были нанесены удары из минометного и танкового орудий. Пострадавшего в результате атаки оказана вся необходимая медицинская помощь, отметил он. Кроме того, частично разрушена хозпостройка и нарушено энергоснабжение в селе.

Все экстренные и оперативные службы работают на месте, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, добавил он.

До этого Богомаз сообщал, что ВСУ пытались атаковать дронами объекты на территории Навлинского района.

23 декабря сообщалось, что пять человек пострадали при ударе дрона по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.