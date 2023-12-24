Путин восхитился поступком бойца, не забывшего боевых товарищей

Президент России Владимир Путин впечатлился поступком бойца, который попросил наградить его командира после церемонии награждения в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

«Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел — так же за бокалом шампанского — и говорит: «Мне дали награду, спасибо, но а чем командир хуже? Так же как я воевал», — рассказал Путин.

Он также отметил, что боец не забыл про своих боевых товарищей и также назвал его настоящим мужчиной.

Ранее Путин заявил, что поработать на российский народ — это награда, которую дала Родина. Обращаясь к Героям России он обратил внимание, что готов безмерно защищать интересы страны.

Один из награжденных бойцов передал российскому лидеру благодарность сослуживцев, что он дает возможность проявить себя. Он пообещал «идти до конца в любой обстановке». Путин признался, что ему очень важно услышать эти слова от офицеров, которые на передовой в зоне спецоперации рискуют собой, «не боятся ничего», идут вперед и ведут за собой солдат.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».