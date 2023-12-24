Украинский офицер пожаловался на избегающих наказания отказников на фронте

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко пожаловался на то, что многие отказники на фронте избегают наказания из-за особенностей законодательства республики. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, Уголовный кодекс Украины не работает с отказниками, а чтобы привести к ответственности военнослужащего за неисполнение приказа необходимо потратить от двух недель до месяца. Но даже после этого солдат может найти лазейки в законодательстве.

Губаренко подчеркнул, что существует множество возбужденных уголовных дел, некоторые из них тянутся еще с 2022 года.

До этого попавший в плен украинский военный Богдан Куманский заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень много «отказников» и случаев самовольного оставления части.

По словам Куманского, в украинской армии не хватает личного состава. Поэтому командование для затыкания дыр на фронте бросает на передовую любых солдат, независимо от уровня их подготовки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.