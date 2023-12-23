Немецкий журналист рассказал об отношении Киева к новому контрнаступлению

Представители украинских властей в частных беседах признают, что Киев не сможет в ближайшее время повторить контрнаступление в зоне боевых действий. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

«Сейчас они (чиновники — «Газета.Ru») едва ли видят шансы для украинских попыток наступления», — подчеркнул журналист.

В то же время он призвал политиков на Украине открыто говорить об имеющихся проблемах и ситуации на линии соприкосновения. По словам Ронцхаймера, в противном случае Киеву ничто и никто не поможет.

Кроме того, журналист указал на необходимость европейским странам взять на себя больше ответственности за происходящее на поле боя в 2024 году. Он подчеркнул, что в особенности это касается Берлина.

22 декабря Ронцхаймер опубликовал в социальных сетях пост, в котором обвинил украинское руководство в замалчивании реального положения дел на фронте. Заместитель главного редактора газеты Bild рассказал, что в течение трех дней находился на Украине и лично убедился в несоответствии официальных заявлений властей обстановке в зоне боевых действий.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не все чиновники в стране перешли на «военные рельсы».