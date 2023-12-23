Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ оценили ситуацию на Запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Запорожском направлении

close
100%
Vladyslav Musiienko/Reuters

Вооруженные силы РФ за последние сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на Запорожском направлении. О ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) сообщило российское министерство обороны, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

По данным ведомства, за указанный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерли до 90 солдат на Запорожском направлении. Более того, в ходе боевых действий российские войска вывели из строя пять автомобилей.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированных бригад ВСУ», — уточняется в заявлении.

Как отметили в министерстве, места дислокации украинских отрядов находились вблизи населенных пунктов Вербовое и Работино. Кроме того, живую силу и технику ВСУ заметили в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Также в российском военном ведомстве рассказали о положении дел на Херсонском направлении. Согласно информации министерства обороны РФ, потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 100 солдат.

Ранее в США спрогнозировали проигрыш Украины в результате весеннего наступления российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами