Вооруженные силы РФ за последние сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на Запорожском направлении. О ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) сообщило российское министерство обороны, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

По данным ведомства, за указанный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерли до 90 солдат на Запорожском направлении. Более того, в ходе боевых действий российские войска вывели из строя пять автомобилей.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированных бригад ВСУ», — уточняется в заявлении.

Как отметили в министерстве, места дислокации украинских отрядов находились вблизи населенных пунктов Вербовое и Работино. Кроме того, живую силу и технику ВСУ заметили в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Также в российском военном ведомстве рассказали о положении дел на Херсонском направлении. Согласно информации министерства обороны РФ, потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 100 солдат.

Ранее в США спрогнозировали проигрыш Украины в результате весеннего наступления российских войск.