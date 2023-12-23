В Киеве вынесли подозрение чиновнику за содействие депутатам в уклонении от службы

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от несения военной службы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

«Сотрудники ГБР разоблачили руководителя аппарата Киевской городской военной администрации в содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, он незаконно «направлял» депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.

Известно, что он оформил «командировку» трем городским депутатам и одному из их помощников. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Имя чиновника не раскрывается.

До этого сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении военкомов из Одессы, избивших одного из местных жителей после того как он отказался брать повестку.

Ранее стало известно, что на Украине воинская часть продавала в магазины продукты для военных.