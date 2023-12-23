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Командир ВСУ рекомендовал украинцам готовиться к тотальной мобилизации

Командир ВСУ Самовар не исключил начала тотальной мобилизации украинцев

Конфликт между Киевом и Москвой завершится переговорами, однако сейчас украинским гражданам стоит готовиться к тотальной мобилизации. Об этом в эфире местного телеканала «Днепр ТВ» заявил начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар.

По его словам, Москва превосходит Киев по своему мобилизационному потенциалу и количеству ресурсов. В связи с этим, если российская экономика продолжит переход на «военные рельсы» текущими темпами, РФ одержит победу над Украиной.

Как сказал военнослужащий, в 2024 году ситуация на поле боя станет еще тяжелее по сравнению с двумя предыдущими годами. На этом фоне он призвал граждан Украины готовиться к тяжелой зиме и возможной тотальной мобилизации в стране.

«Я считаю, что это противостояние закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — резюмировал представитель украинских войск

23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран по оказанию помощи Украине не сработала. Из-за этого, по мнению главы правительства, именно российское руководство будет диктовать условия при проведении переговоров с Киевом.

Ранее в США усомнились в способности украинского президента Владимира Зеленского самостоятельно принять решение о начале переговоров с РФ.

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