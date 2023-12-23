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Армия Израиля обстреляла объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла ночью удары по ряду объектов «Хезболлы» в Ливане

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильские военные в ночь на субботу нанесли новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью и этим утром Армия обороны Израиля наносила удары по ряду террористических целей «Хезболлы», включая оперативную инфраструктуру террора и один военный комплекс», — сказано в сообщении.

Кроме того, израильская артиллерия обстреляла ливанскую территорию, указал в ЦАХАЛ.

21 декабря пресс-служба израильской армии сообщала, что ЦАХАЛ нанесла удар по центру оперативного командования ливанского движения «Хезболла».

17 декабря беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском населенном пункте Хомин-эт-Тахта.

14 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев.

Ранее палестинский посол предупредил о возможности расширения конфликта с Израилем.

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