Беспилотник атаковал британское судно у берегов Индии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщается на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

«Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км. — «Газета.Ru») к юго-западу от города Веравал. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти ведут расследование», — сказано в сообщении UKMTO.

Ведомство рекомендовало судам проходить через данную зону с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.

В начале декабря агентство Reuters со ссылкой на управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало, что в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря мог произойти взрыв.

10 декабря главный штаб Вооруженных сил Франции сообщал, что французский многоцелевой корабль сбил два беспилотника в небе над акваторией Красного моря со стороны Йемена.

3 декабря беспилотники с территории Йемена атаковали эсминец ВМС США.

В конце ноября Центральное командование США (CENTCOM) заявило о попытке ракетной атаки по американскому боевому кораблю USS Mason с территории Йемена.

Ранее в США назвали виновника атак хуситов в Красном море.