В Израиле назвали число боевиков ХАМАС, задержанных с октября

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции в секторе Газа задержали более 700 человек, причастных к радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

При этом в течение недели израильская армия и Служба общей безопасности задержали сотни подозреваемых в причастности «к террористической деятельности» в палестинском анклаве, более 200 боевиков ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) были доставлены для дальнейшего допроса на территорию Израиля. В ЦАХАЛ уточнили, что некоторые из задержанных сдались добровольно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.