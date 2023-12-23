В Кривом Роге на Украине произошла серия взрывов

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«После этих сообщений в регионе объявили [воздушную] тревогу», — пишет в свою очередь «Страна.ua».

Информации от официальных властей пока не приводится.

Также в ночь на 23 декабря стало известно, что в подконтрольных Украине районах Херсонской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

Накануне издание «Страна.ua» сообщила о взрывах в Киевской области Украины. Взрывы произошли и в Подольском районе Киева.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.