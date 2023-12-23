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Тайвань сообщил о вторжении китайских самолетов в зону Тайваньского пролива

Reuters: 10 самолетов КНР пересекли линию Тайваньского пролива

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Eastern Theatre Command/Handout/Reuters

Министерство обороны Тайваня заявило, что в субботу обнаружило 10 китайских военных самолетов, пролетавших вблизи острова, а также китайские военные корабли. Об этом сообщает Reuters.

Подробности рейда не приводятся. При этом официальных сообщений от китайской стороны пока не поступало.

21 декабря политолог Данила Гуреев выразил мнение, что мирным путем присоединить Тайвань к Китаю не получится, так как для США этот вопрос является критически важным.

В этот же день официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в Пекине ожидают от Соединенных Штатов выполнения взятых на себя обязательств в отношении Тайваня по прекращению поставок вооружения на остров.

До этого сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в случае, если Пекин предпримет попытки восстановить контроль над Тайванем.

20 декабря американский телеканал NBC сообщил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем.

Ранее сообщалось, что в Китае недовольны военными поставками США Тайваню.

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