В Швейцарии считают, что Украине придется перейти в оборону в 2024 году

После неудачного контрнаступления на фронте в 2023 году Украине придется перейти в оборону в следующем году. Об этом пишет немецкоязычная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Потенциал для нового масштабного украинского наступления в настоящее время отсутствует», — говорится в материале.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, боеприпасов не хватает. Отмечается, что в рядах ВСУ фиксируется усталость от затянувшегося конфликта.

Накануне газета The New York TImes писала о том, что российская армия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают наступательные действия по всему фронту. По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

Ранее в США назвали финансирование Украины бессмысленным.